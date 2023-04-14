Tekirdağ'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Saray ilçesinden Kapaklı istikametine seyreden S.Y. idaresindeki 34 GS 2170 plakalı silobas dorse takılı tır, Yeni Sanayi mevkisinde A.F'nin kullandığı 59 AGB 733 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Yaralanan A.F. ve yanındaki Cenk Kalkay, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel