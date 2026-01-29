Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çerkezköy ilçesinde tır ile çarpışan otomobil yere savrularak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve iki yolcu yaralandı.
İnönü Caddesi'nde S.S. idaresindeki 34 EDO 866 plakalı tır ile B.A. yönetimindeki 34 FK 6169 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel