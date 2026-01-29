Haberler

Tekirdağ'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkezköy ilçesinde tır ile çarpışan otomobil yere savrularak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve iki yolcu yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde S.S. idaresindeki 34 EDO 866 plakalı tır ile B.A. yönetimindeki 34 FK 6169 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor

680 yıllık mesleğin son temsilcisi! Günde 20 kilometre koşuyor