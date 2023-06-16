Tekirdağ'da tır devrildi: Sürücü yaralandı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde büyükbaş hayvan yemi yüklü tırın sürücüsü E.Y'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
E.Y'nin kullandığı 39 AAL 002 plakalı büyükbaş hayvan yemi yüklü tır, Hayrabolu - Alpullu kara yolunun 2. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü E.Y, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilerek yan yatan tırın dorsesindeki yem çuvallarının saçılması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Yoldaki ulaşım, aracın vinç yardımıyla kaldırılması ve yemlerin temizlenmesinin ardından normale döndü.