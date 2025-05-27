Tekirdağ'da TIR'da 5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'da bir TIR'da narkotik köpeği Viva ile yapılan aramada 5 kilo 507 gram skunk ele geçirildi, sürücü S.B. tutuklandı. Eğitimli köpeklerin koku almasını önlemek için uyuşturucunun üstünün reçine, macun ve ıslak elbise ile kapatıldığı belirlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bulgaristan'dan Mardin'e giden S.B.'nin kullandığı TIR'da uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'ı takibe alan polis, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde durdurdu. TIR'da narkotik köpeği Viva ile yapılan aramada yakıt deposu içine sac ile yapılan gizli bölmede 5 kilo 507 gram skunk ele geçirildi. Eğitimli köpeklerin koku almasını önlemek için uyuşturucunun üstünün reçine, macun ve ıslak elbise ile kapatıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü S.B.'nin üzerinde yapılan aramada döviz ve TL olmak üzere 205 bin lira bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemede, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve nakletmek' suçlarından tutuklandı.