Tekirdağ'da Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu 78 yaşındaki Fahat Özdoğan hayatını kaybetti. Olayın ardından tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fahat Özdoğan'a (78), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Özdoğan, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özdoğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel