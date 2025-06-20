Tekirdağ'da Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fahat Özdoğan'a (78), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özdoğan, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdoğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.