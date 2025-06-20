Tekirdağ'da Tır Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu 78 yaşındaki Fahat Özdoğan hayatını kaybetti. Olayın ardından tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fahat Özdoğan'a (78), sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özdoğan, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdoğan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Dursun Özbek Mustafa Sarıgül'ün o teklifini kabul etti
Yeni Arda Güler! 9 yaşındaki Yiğit Ali, büyüleyici yeteneğiyle Fenerbahçe altyapısına davet edildi

9 yaşındaki minik yetenek 300 kişi arasından Fenerbahçe'ye seçildi
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.