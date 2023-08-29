Tekirdağ'da TIR'a arkadan çarpan araçta 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'da hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEKİRDAĞ'da, hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ergene ilçesi Misinli Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Yusuf Emre Çakmak'ın kullandığı 34 CFS 738 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yavaşlayan Sadık Elmacı yönetimindeki 06 DT 8533 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hafif ticari aracın TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan kişilerden Ahmet Hamdi Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Yusuf Emre Çakmak ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Gözaltına alınan TIR şoförü Elmacı'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)