Tekirdağ'da Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için yapılan beyaz önlük giyme töreni, NKÜ Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törende sağlık yöneticileri ve akademisyenler konuşma yaptı, ardından öğrenciler Hekimlik Andı'nı okuyarak önlüklerini giydi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesinde birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Stadyumunda tören düzenlendi.
Törende, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından, Tıp Fakültesi öğrencilerinin Hekimlik Andını okumaları ve öğrencilerine beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle tören sona erdi.
Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ve Prof. Dr. Murat Taşan, NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel