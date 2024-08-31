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Tekirdağ'da Ters İstikamette Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, girdiği ters istikamette seyir halinde olan motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'da, girdiği ters istikamette, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Aytuğ Recep Şengün (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Aytuğ Recep Şengün, kullandığı 59 AJF 761 plakalı motosikletle girdiği ters istikamette, karşıdan gelen Mehmet Ü. yönetimindeki 59 YJ 454 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Aytuğ Recep Şengün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ü., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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