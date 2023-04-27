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Tekirdağ'da PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait flama, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheliler belirlendi. Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda; F.S., M.Y., N.Y., S.G. ve S.A. yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, terör örgütüne ait flama ile doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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