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Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Kızılpınar Mahallesi'nde 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, biri sözde örgütte sorumlu düzeyde 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Güncel Haberler

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