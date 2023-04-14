Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Kızılpınar Mahallesi'nde 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, biri sözde örgütte sorumlu düzeyde 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel