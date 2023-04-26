Tekirdağ'da terör operasyonu: 6 gözaltı

TEKİRDAĞ'da, polisin terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, DEAŞ'ın web sitelerinde paylaşılan görüntülerdeki Suriye uyruklu S.H.'nin Çerkezköy ilçesinde bulunduğu tespit edildi. S.H., evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.