Tekirdağ'da Telefon Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Tekirdağ'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde 34 kayıt dışı telefon ele geçirdi.
Tekirdağ'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 34 kayıt dışı telefon ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel