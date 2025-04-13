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Tekirdağ'da Telefon Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı

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Tekirdağ'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde 34 kayıt dışı telefon ele geçirdi.

Tekirdağ'da düzenlenen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, 34 kayıt dışı telefon ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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