Tekirdağ'da Tekvando İl Temsilcisi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tekvando İl Temsilcisi S.A.'nın ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

S.A.'ya silahla ateş ederek kaçan şüphelinin yakalanması için Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında güvenlik kameraları görüntülerinden saldırganın kimliğini belirledi.

Kimliği tespit edilen E.M, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İkamette olaya karıştığı değerlendirilen B.Ç. ve M.K.O. da gözaltına alındı.

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi S.A, Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
