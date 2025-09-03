Haberler

Tekirdağ'da Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında fabrikanın bazı bölümleri zarar gördü ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bir tekstil fabrikasında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Çalışanların olmadığı sırada çıkan yangını fark eden güvenlik görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bazı bölümleri zarar gördü.Yangının çakış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.