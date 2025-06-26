Tekirdağ'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının ram bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel