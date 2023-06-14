Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın: 3 işçi yaralandı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaralandı. İşçilerin baskı makinesini temizlediği sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaralanan işçiler Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaralandı.
Vakıflar Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında işçilerin baskı makinesini temizlediği esnada yangın çıktı.
İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler G.S, A.D. ve E.B, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.