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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın: 3 işçi yaralandı

Tekirdağ'da tekstil fabrikasında yangın: 3 işçi yaralandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaralandı. Yangın, baskı makinesinin alev alması sonucu meydana geldi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

-TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında, baskı makinesinin alev alması ile çıkan yangında 3 işçi yaralandı.

Vakıflar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında, dün sabah işçilerin baskı makinesi üzerinde kalan boya kalıntılarını temizlediği sırada yangın çıktı. 3 işçi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan G.S., A.D. ve E.B., tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Makinenin alev aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

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