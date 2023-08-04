Tekirdağ'da Tekstil Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında, kumaş makinesine sıkışan bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında yaşanan iş kazasında işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

İş kazası, öğle saatlerinde Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni belirlenemeyen şekilde kumaş makinesine sıkışan 49 yaşındaki Ülkü K. adlı işçi, feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz iş kazasına ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ