Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çorlu- Çerkezköy kara yolundaki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çatıda başlayan ve iplik bölümüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor.