Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler

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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Çorlu- Çerkezköy kara yolundaki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çatıda başlayan ve iplik bölümüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çerkezköy, Tekirdağ, Yangın, Güncel, Haberler

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