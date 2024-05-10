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Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da gözaltına alındı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devlet memurlarına yüksek faiz ile borç para vermek suretiyle tefecilik suçu işlediği tespit edilen E.A'nın İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir evde yakalandığını açıkladı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda borç senedi ve diğer delillere el konuldu.

Tekirdağ'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devlet memurlarına yüksek faiz ile borç para vermek suretiyle tefecilik suçu işlediği tespit edilen E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir evde yakalandı.

Evde yapılan aramada 5 milyon 480 bin liralık borç senedi, 2 cep telefonu, 17 boş senet, 2 sim kart, 2 sd kart ele geçirildi.

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Esenyurt Jandarma İstanbul Tekirdağ Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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