Tekirdağ'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Tekirdağ'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı
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Tekirdağ'da jandarma, tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 şahsı gözaltına alarak, çok sayıda silah ve belgeler ele geçirdi.

TEKİRDAĞ'da jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tefecilere yönelik yaptığı çalışmada, Mali Suçlar Denetleme Kurulu (MASAK) üzerinden alınan banka verilerinin incelenmesi sonucu Muratlı ilçesinde 5 şüphelinin örgüt kurarak tefecilik yaptığı belirlendi. Jandarma, ilçede belirlediği 7 adrese 5 şüphelinin yakalanması için düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 458 mermi, 133 tüfek fişeği, 2 balistik yelek, polis rozeti, dürbün, 24 tapu, 4 dolu senet, 3 boş senet, 6 sözleşme, 10 bin lira, boş çek kocanı, 5 cep telefonu, 2 flaş bellek, dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürürken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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