Tekirdağ'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Tekirdağ'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı
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Muratlı ilçesinde tefecilik iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, 7 farklı adreste gerçekleştirdiği aramada çok sayıda silah ve belge ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt kurmak suretiyle tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede 7 farklı adreste yaptığı aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 458 tabanca fişeği, 133 tüfek fişeği, 24 tapu, 4 senet, 5 cep telefonu ve bilgisayar ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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