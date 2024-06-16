Tekirdağ'da Tatilciler Sahilleri Doldurdu

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti

Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj