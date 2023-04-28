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Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişiyi av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Eski İstanbul Caddesi'ndeki bir iş yerinde H.A. ile işletme sahibi K.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A, av tüfeğiyle K.B'yi bacağından yaraladı.

Kaçan zanlı H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı araçta, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

İstanbul Caddesi Tekirdağ Güncel Haberler

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