Tekirdağ'da Tartışma Sonucu 4 Kişiyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı 4 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, tartıştığı 4 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi Yaşar Doğu sokak üzerinde 4 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlının kimliğini belirledi.
Ekipler, olayda kullanıldığı belirlenen suç aletiyle birlikte O.G'yi (27) evinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel