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Tekirdağ'da tarlaya kenevir eken şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da tarlaya kenevir eken şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Ergene ilçesinde tarlaya kenevir ektiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler Mahallesi'ndeki bir tarlaya kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ergene ilçesinde tarlaya kenevir ektiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler Mahallesi'ndeki bir tarlaya kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Ş.K. ile M.B'nin evlerinde ve arazide yaptığı aramada, 510 kök kenevir, 500 gram kenevir tohumu ve 100 tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Esenler Kenevir Güncel Haberler

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