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Tekirdağ'da tarlaya kenevir eken 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da tarlaya kenevir eken 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tarlaya kenevir eken 2 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tarlaya kenevir eken 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler Mahallesi'ndeki bir tarlaya kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Ş.K. ile M.B'nin evlerinde ve arazide yaptığı aramada, 510 kök kenevir, 500 gram kenevir tohumu ve 100 tabanca mermisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Esenler Kenevir Güncel Haberler

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