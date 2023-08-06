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Tekirdağ'da Tarla Yangını Evlere Sıçramadan Söndürüldü

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen tarla yangını, evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarla yangını evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Kazımdirik-Turan Mahallesi 6. Sokak üzerinde meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen şekilde başlayan tarla yangını, rüzgarın da etkisiyle civardaki evlere kadar ilerledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin evlere sıçramasını engellemek için seferber oldu. Emniyet ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katkı sunduğu yangın, kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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