Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü İç Kontrol ve Risk Yönetimi Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde iç kontrol sistemi ve risk yönetimi üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda il müdür yardımcısı Numan Tüzüner başkanlık etti ve şube müdürleri katıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünde İç Kontrol ve Risk Yönetimi toplantısı yapıldı.

Müdürlükte düzenlenen toplantı il müdür yardımcısı Numan Tüzüner başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, iç kontrol sistemi, iç kontrol görevlisi görev, yetki ve sorumlulukları, risk analizi ve ölçülmesi gibi teknik konularda bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya şube müdürleri katıldı.

-Tekirdağ'da üniversite öğrencileri için gezi düzenlendi

Tekirdağ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencileri için gezi düzenlendi.

Öğrenciler, manevi danışmanlar eşliğinde Bursa'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ayşenur Usta, öğrencilerle anlamlı bir gezi gerçekleştirdiklerini belirtti.

