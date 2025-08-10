Tekirdağ'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Fabrikaya Sıçradı
Çorlu ilçesinde anız yangını, rüzgarın etkisiyle tül fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına 4 saatlik müdahale ile söndürdü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve tül fabrikasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın, tül üretimi yapan fabrikaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, tül fabrikasının yanında bulunan 2 iş yeri ve 2 kamyonet de zarar gördü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel