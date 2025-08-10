Tekirdağ'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Fabrikaya Sıçradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu ilçesinde anız yangını, rüzgarın etkisiyle tül fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına 4 saatlik müdahale ile söndürdü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve tül fabrikasına sıçrayan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın, tül üretimi yapan fabrikaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, tül fabrikasının yanında bulunan 2 iş yeri ve 2 kamyonet de zarar gördü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.