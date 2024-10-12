Tekirdağ'da Tarihi Eşya Kaçakçılığı: 175 Sikke Ele Geçirildi
Tekirdağ'da, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda bir otomobilde 175 adet sikke, dedektör ve kazma aletleri bulundu. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da bir otomobilde 175 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, 175 sikke, dedektör ve kazma ele geçirildi.
Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.