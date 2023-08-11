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Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: Heykel ve Sütun Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir heykel ve sütun ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evde yapılan aramada heykel, sütun, 6 sikke ve tam otomatik metal dedektör bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir heykel ve sütun ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler Camikebir Mahallesi'nde yaşayan F.G'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykel, sütun, 6 sikke ve tam otomatik metal dedektör ele geçirildi. ???????

Gözaltına alınan F.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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