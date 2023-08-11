Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: Heykel ve Sütun Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir heykel ve sütun ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evde yapılan aramada heykel, sütun, 6 sikke ve tam otomatik metal dedektör bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.