Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 47 Obje Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tarihi 47 obje ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Balabancık Mahallesi'nde bir evde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaştı. Evde yapılan aramada farklı boylarda tarihi 47 obje ile 1 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ve S.F., hakkında adli işlem başlatıldı.