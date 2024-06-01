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Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 47 Obje Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yapılan operasyonda bir evde tarihi 47 obje ve 1 dedektör ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tarihi 47 obje ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Balabancık Mahallesi'nde bir evde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaştı. Evde yapılan aramada farklı boylarda tarihi 47 obje ile 1 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. ve S.F., hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Malkara Hırsızlık Dünya Güncel Haberler

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