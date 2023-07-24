Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 23 Sikke Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine başlattığı çalışmada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke, bir tabanca ve 10 mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel