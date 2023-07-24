Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 23 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.