Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 23 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu evde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 sikke, bir tabanca ve 10 mermi ele geçirdi.

Evde bulunan Ö.T. gözaltına alındı.