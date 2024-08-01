Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 mezar taşı, mimari yapı parçası ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince evinde tarihi eser ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayı Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 mezar taşı, mimari yapı parçası ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adreste bulunan R.P. ve A.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.