Tekirdağ'da Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince evinde tarihi eser ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayı Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 mezar taşı, mimari yapı parçası ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adreste bulunan R.P. ve A.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.