Tekirdağ'da tarihi eser bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Tekirdağ'da tarihi eser bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

AA - Güncel
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Tekirdağ'da tarihi eser bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 parça ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 parça ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 materyal ve 3 dedektör ele geçirdi.

Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

AA / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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