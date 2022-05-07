Tekirdağ'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 obje ile 3 dedektör bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Haberler

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