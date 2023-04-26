Tekirdağ'da tarihi eser niteliğindeki obje, sikke, yüzük ve bilezik ele geçirildi

Tekirdağ'da iki evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, sikke, yüzük ve bilezik ele geçirildi.

Tekirdağ'da iki evde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, sikke, yüzük ve bilezik ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Süleymanpaşa ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki iki evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 bilezik, yüzük, bakır kap, obje, 2 sikke ile kuru sıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.B. ve C.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden C.K'ya 8 bin 116 lira idari para cezası uygulandı.