Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 432 Sikke ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 432 Sikke ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da jandarma, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle bir evde yaptığı keşifte 432 tarihi sikke ve obje ile birlikte uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirdi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 432 sikke ve obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Ertuğrul Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 432 sikke ve obje, 1 kilo 348 gram sentetik uyuşturucu, 488 gram esrar, 26 kök Hint keneviri, 3 dedektör, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Ev sahibi K.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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