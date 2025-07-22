Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda 256 tarihi eser ve diğer kaçak malzemelere el konuldu. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir iş yerinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 objeye el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 256 obje, 2 Osmanlı merasim süngüsü, bir tüfek ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel