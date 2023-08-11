Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Şarköy ilçesinde bir şüpheli, evinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri piyasaya sürmeye çalışırken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada bir metal dedektörü, sütun, sikke ve heykel gibi tarihi eserler ele geçirildi.