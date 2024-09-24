Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 44 Sikke Ele Geçirildi
Tekirdağ'da bir otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 44 sikke ile dedektör ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve sikkelerin ait olduğu dönem inceleme ile belirlenecek.
Tekirdağ'da bir otomobilde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 44 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, 44 sikke ve dedektör ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.