Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 432 Sikke ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da evinde tarihi eser niteliğinde 432 sikke ve obje ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

K.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Ertuğrul Mahallesi'nde bir evde arama yapmış, evde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 432 sikke ve obje, 1 kilo 348 gram sentetik uyuşturucu, 488 gram esrar, 26 kök Hint keneviri, 3 dedektör, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirilmişti.

Ev sahibi K.B. gözaltına alınmıştı.