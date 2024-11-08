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Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 145 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 145 Sikke Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da yapılan üst aramasında tarihi eser niteliğinde 145 sikke ve 9 metal parça ele geçirilirken, şüpheli M.G. gözaltına alındı. Sikkelerin dönemine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Tekirdağ'da üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratı üzerine Yavuz Mahallesi'nde M.G'yi durdurdu.

Üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 145 sikke ve 9 metal parça ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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