Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 1014 Sikke Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı: 1014 Sikke Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir evde tarihi eser niteliğinde 1014 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Çorlu ilçesinde bir adreste arama yaptı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1014 sikke, 3 dedektör ve hassas terazi ele geçirildi.

Adreste bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

Sikkelerin hangi döneme ait olduğu inceleme sonrası belirlenecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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