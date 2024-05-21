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Tekirdağ'da Tarihi Eser Dolandırıcılığı Operasyonu

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Tekirdağ'da otomobilde bir küp içerisine yerleştirilmiş ve tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 heykel obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Müze yetkililerin incelemesinde objelerin sahte olduğu anlaşıldı.

Tekirdağ'da otomobilde bir küp içerisine yerleştirilmiş ve tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 heykel obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde tarihi eser görüntüsü verilmiş objelerle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Deveci Mahallesi'nde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Z.Ç. ve Ş.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, küp içerisine yerleştirilerek tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 heykel obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Müze yetkililerin incelemesinde objelerin sahte olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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