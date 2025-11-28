Haberler

Tekirdağ'da Tanker ile Çarpışan Otomobilde Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, tanker ile çarpışan otomobildeki 70 yaşındaki Ayşe Kıray hayatını kaybederken, eşi Nejdet Kıray yaralandı. Kaza sonrası yetkililer olay yerine intikal etti ve soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tanker ile çarpışan otomobildeki Ayşe Kıray (70) hayatını kaybetti, eşi Nejdet Kıray yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergene-Saray kara yolu Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nejdet Kıray'ın kullandığı 59 AJZ 916 plakalı otomobil ile yol üzerinde dönen S.A.T. yönetimindeki 42 BD 325 plakalı tanker çarpıştı. Yol kenarındaki tarlaya devrilip ters dönen otomobilin sürücüsü Necdet Kıray ile yanındaki eşi Ayşe Kıray, yaralandı. Tanker şoförü S.A.T.'nin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Kıray, kurtarılamadı. Necdet Kıray'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken; Ayşe Kıray'ın, muayene olmak üzere eşi tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi. Tanker şoförü S.A.T. gözaltına alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
