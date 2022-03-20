Tekirdağ'da taksinin çarptığı kişi öldü - Haberler

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Tekirdağ'da taksinin çarptığı kişi öldü

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da taksinin çarptığı kişi öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.T'nin kullandığı 59 T 0327 plakalı taksi, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından S.K, ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

S.K, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü S.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Şehir Hastanesi, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

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