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Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir takside yapılan aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde takside uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan K.A. ve M.Ş'nin çantasında yapılan aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Narkotik Suçlar Tutuklama Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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