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Tekirdağ'da takside uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

15 Aralık 2023 10:56 Güncelleme: 10:58 Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir takside yapılan aramada, 2 bin 520 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.